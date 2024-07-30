Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта между «Краснодаром» и бразильским защитником Кайо до июля 2027 года.

- Зачем «Краснодар» продлил контракт с Кайо?

- Взвели плюсы и минусы – и так решили. Может, некем заменить, поэтому решили оставить. Наверно, Кайо по игровым качествам устраивает руководство.

- Но защитник-то он «пожарный»?

- У него есть определённые качества, хотя его ошибки могут приводить к потерям очков. Из памятного – его косяки и привозы в Лиге чемпионов. Ожидать от Кайо можно чего угодно.

- В «Краснодаре» считают, что для чемпионата он сойдёт?

- Может быть и так. Чтоб не искать сейчас кого-то, а то нелегко найти. Но знаете, когда в команде есть защитник, который запросто может привезти, спокойствия сзади это не придаёт – и вратарю в том числе, – отметил Селин.

В новом сезоне Кайо Панталеао провёл за «Краснодар» три матча (один в Суперкубке и два в чемпионате).