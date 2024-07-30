Пименов: «Чалов может начать страдать, если трансфер сорвётся»

Экс-нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов отреагировал на информацию о потенциальном переходе форварда ЦСКА Фёдора Чалова в греческий ПАОК.
«Лучше, когда нападающий голодный и хочет играть за свой клуб. Если же сорвётся этот трансфер, то Чалов может начать страдать и активнее смотреть в сторону Запада», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что 26-летний нападающий вскоре прилетит в Грецию для подписания трудового соглашения.
В прошлом сезоне Чалов принял участие в 41 поединке за ЦСКА. Форвард отметился 16 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
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