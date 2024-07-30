Григорян: «Зенит» будет доминировать ещё сильнее»

Российский специалист Александр Григорян поделился ожиданиями от гегемонии петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге. Команда шесть раз подряд становилась чемпионом страны.
«Команда пресытилась победами. И все изменения, которые внёс Семак, в том числе изменения в составе, позволяют говорить о том, что «Зенит» будет доминировать ещё сильнее», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
В новом сезоне «Зенит» стартовал с двух разгромных побед на выезде. Подопечные Сергея Семака обыграли самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин» с одинаковым счетом 4:0.
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