Джанашия: «Локомотив» лучше сыграет в Кубке России, чем в РПЛ»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мыслями о предстоящем поединке между «железнодорожниками» и «Ростовом» в Пути РПЛ Кубка России.

«Локомотив» - кубковая команда, они всегда этим славились. Это у них в крови, и от этого никуда не денешься. Поэтому «железнодорожники» лучше сыграют в Кубке России, чем в РПЛ», - приводит слова Джанашии «Чемпионат».

Кубковый поединок между «Локомотивом» и «Ростовом» пройдет во вторник, 30 июля. Встреча состоится на московском стадионе «РЖД Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.

По итогам двух туров РПЛ «Локо» занимает шестое место, а «Ростов» - четвертое.