Мостовой оценил старт «Акрона» в РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о старте тольяттинского «Акрона» в новом сезоне Российской премьер-лиги. Команда набрала три балла в двух турах.

«Команда впервые вышла в РПЛ, благодаря чему имела кураж. Но нельзя хвалить раньше времени. «Акрон» молодцы, они должны сейчас набирать очки, чтобы потом хватило», - передает слова Александра «Чемпионат».

Напомним, что в первом туре «Акрон» на выезде потерпел поражение от московского «Локомотива» со счетом 2:3. В рамках второго тура тольяттинская команда победила воронежский «Факел» со счетом 2:0.