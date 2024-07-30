Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался об «Акроне». В рамках стартовавшего чемпионата России самарская команда проиграла московскому «Локомотиву» (2:3) и победила воронежский «Факел» (2:0).

- Евгений Калешин совершил много ошибок в футбольной жизни. Своими разговорами он сам себя немножко некрасиво подретушировал. Но всё же команду «Акрон» собирал он – и много чего сделал. Тедеев хорошо принял у Калешина эстафету, весной они показывали неплохой футбол, и меня не удивило, что «Акрон» прошёл «Урал» в переходных матчах.

Но нельзя сказать, что весь сезон в Премьер-лиге тольяттинцы смогут провести на приличном уровне. Сыграли пока лишь второй тур – впереди ещё 28 матчей. Для эйфории у «Акрона» места нет. Думаю, он всё-таки будет бороться за выживание. Пока в команде отголоски приподнятого настроения, что люди вышли в Премьер-лигу. А потом начнёт сказываться усталость, и на первый план станет выходить мастерство.

Не понял, почему «Акрон» продал в «Балтику» Эльдарушева, который здорово играл в Первой лиге и в первом туре Премьер-лиги. Возможно, клуб ступил не на тот путь, когда он своих молодых футболистов отдаёт, а иностранцев приглашает. Какие-то бухгалтерские дела пошли. Если даже большие российские клубы не могут сейчас привозить серьёзных легионеров, то что уж об «Акроне» тут говорить? Ну это смешно даже, – сказал Стипиди.

Сегодня, 30 июля, «Акрон» сыграет в рамках Кубка России в гостях с «Рубином». Начало матча в 18:30 по московскому времени.