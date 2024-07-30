В «Пахтакоре» опровергли переговоры со «Спартаком»

Гендиректор «Пахтакора» Дмитрий Адисман в беседе с представителями СМИ прокомментировал новость о том, что московский «Спартак» хочет подписать 19-летнего форварда Мухаммадали Уринбоева.

«Нам ничего неизвестно об интересе «Спартака» к Уринбоеву. На нас официально никто не выходил», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что вторую часть прошлого сезона футболист провел на правах аренды за вторую команду английского «Брентфорда». Трудовое соглашение игрока с «Пахтакором» рассчитано до конца 2024 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 250 тысяч евро.