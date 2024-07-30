Раскрыто имя инициатора трансфера Соболева в «Зенит»

Журналист Максим Никитин поведал о том, кто был инициатором возможного перехода нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

«История с «Зенитом» инициирована самим Соболевым. В «Зените» бы никогда не подумали, что Соболев может к ним перейти. Это инициатива Соболева», - рассказал инсайдер в подкасте «Премьер-лига несправедливости» на ютубе.

Ранее было объявлено, что Соболева отстранили от тренировок с первой командой «красно-белых».

Трансферная стоимость нападающего оценивается в 7,5 миллиона евро. Трудовое соглашение 27-летнего игрока с московским клубом рассчитано до середины 2026 года.

Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру