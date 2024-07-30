Игрок «Динамо» Даса высказался о дерби со «Спартаком»

Защитник московского «Динамо» Эли Даса в беседе с журналистами высказался о предстоящей встрече со «Спартаком» в поединке первого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

«Это дерби всегда эмоциональное. Важная игра. Плюс это первый матч Кубка России», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Динамо» состоится в среду, 31 июля, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

В чемпионате России «красно-белые» после двух туров с тремя баллами занимают седьмое место. «Динамо», в свою очередь, набрало шесть очков и находится на второй позиции.