Будет ли «Краснодар» вести борьбу за чемпионство в сезоне-2024/25

Все помнят невероятную развязку прошлого сезона, в котором впервые «Краснодар» мог стать чемпионом. Не сложилось. Всё идёт к тому, что и в новом сезоне не сложится. И мы разберём почему.

1. Результаты первых матчей не впечатляют. Вполне банальный аргумент, но весомый. В чемпионате «быки» провели две игры и набрали два очка. Это притом что в соперниках были далеко не прямые конкуренты в борьбе за чемпионство – «Ахмат» и «Динамо» из Махачкалы.

Не забываем о матче за Суперкубок с «Зенитом», где по ходу матча краснодарцы летели 0:4. И тот матч дал пищу для размышлений о том, что это команды разного уровня. Даже если это не так, у питерцев предела прочности гораздо больше.

И ещё немного банальной статистики. «Краснодар» провёл три официальных матча и ни в одном не победил. Как говорится, делайте выводы.

2. Смена на тренерском мостике не даёт своих плодов. Не хочется всех собак вешать на Мурада Мусаева, но статистика вещь упрямая. Команда при Владимире Ивиче шла первой, но его убрали по причинам, которые кажутся странными. Его место занял вышеупомянутый Мусаев и у него такой вот результат: всего 5 побед в 13 матчах. Скромный результат для команды, которая собирается бороться за чемпионство.

3. Кадровые проблемы. Согласитесь, уход из команды Матвея Сафонова, Сергея Волкова и Хуниора Алонсо является проблемой. Всё-таки эти игроки сильно влияли на клуб. И не забываем, что неизвестно будущее Кордобы. Потерять его будет также неприятно – ведь Джон имеет статус лидера команды. Отметим также, что пока не блещет Эдуард Сперцян, не совсем освоился Диего Коста. Скажем так, в кадровом плане пока больше вопросов, чем ответов.

4. Не дремлют прямые конкуренты. «Быкам» предстоит бороться не только со своими проблемами, но и с прямыми конкурентами за чемпионский титул. Все слышали и знают, какую трансферную кампанию проводит «Зенит». И результаты питерцы показывают впечатляющие. Сначала они со счётом 4:0 обыгрывают «Крылья Советов», затем с аналогичным счётом и «Рубин», а в Суперкубке они уверенно разобрались с «быками» (4:2).

Хорошую динамику имеет и московское «Динамо» – две победы в двух матчах (над «Факелом» и «Локомотивом» соответственно). Как думаете, при таких делах «Краснодара» сможет ли он конкурировать с этими двумя клубами?

5. Ситуация с Сергеем Галицким. Все мы знаем, что на днях пришла ужасная новость, связанная с Сергеем Николаевичем. Безусловно, все мы ему желаем, чтобы он выбрался из этой ситуации. Но всё равно, у большинства людей закралась мысль в голове: что будет с клубом без Галицкого?

Мысли и сомнения о будущем не идут на пользу команде. Мы ни в коем случае не думаем о трагедии – ведь мысли материальны, но при процессе восстановления Сергей Николаевич не сможет полноценно управлять клубом. Ведь если не всё, то многое завязано на нём. Хозяину «Краснодара» нужен рядом человек, который разделяет его идеи и который сможет воплотить их в жизнь.

Антон Карасевич