Из легенды ЦСКА, в никому не нужного ветерана: Как Фернандес погубил карьеру после перехода в «Зенит»

Все помнят, насколько громким был переход Марио Фернандеса в «Зенит». В ментальном плане Марио остался ни с чем: он перестал быть своим в ЦСКА, а в Питере он даже близко таким не стал. Разберёмся, по каким причинам Северная столица осталась чужой для Фернандеса.

Первая причина – медицинская. Из-за травм Марио пропустил около полугода. Не забываем, что он ещё и возрастной футболист, которому чуть сложнее восстанавливаться.

Вторая причина – статистическая. В сезоне-2023/2024 на счету Фернандеса всего 18 матчей во всех турнирах. И самое интересное, что ни в одной встрече он не отыграл от звонка до звонка. Также он не отличался результативными действиями.

Причина номер три – в ментальности игрока. Начнём с того, что, перейдя в «Зенит, он сознавал, что на него будет оказываться психологическое давление. Прежде всего потому, что в «Зените» иначе не бывает, а кроме того, когда ты переезжаешь в Питер в статусе легенды ЦСКА, то к тебе всегда будет пристальное внимание. И то, что может сойти с рук, к примеру, условному экс-игроку «Крыльев», не останется незамеченным для находящегося всегда на виду бывшего футболиста армейцев.

Следующий аргумент кроется в том, что подопечным Семака нет необходимости в большой вариативности. Когда у команды нет еврокубков, то и нет работы на два фронта, следовательно, большая обойма и не нужна. Будь на дворе ЛЧ/ЛЕ, то своё время во внутреннем чемпионате Марио получал бы.

Из всех этих причин ключевые две: банально Марио не в лучших кондициях плюс стоит учитывать медицинский фактор. Сейчас Марио 33 года, и это возраст, приближающийся к ветеранскому.

Считаю, что этот трансфер Фернандесу совершенно не был нужен. Зачем ему было переходить в «Зенит»? Еврокубков что в ЦСКА, что в «Зените» нет. Ради чемпионства? Но данный титул есть в коллекции Марио. Деньги? Возможно. Но он их мог заработать в США или ОАЭ. Наверняка же варианты были, так как он находился в статусе футболиста, который играл в топ-турнирах среди сборных, а также в еврокубках. Что сейчас? С ЦСКА он сжёг мосты. Другим топам он, скорее всего, не будет нужен. Середняки не потянут его запросов. Получается, что историей с «Зенитом» Фернандес перечеркнул российский вектор своей карьеры. И остается только гадать, какое футбольное продолжение ждёт Марио.

Антон Карасевич