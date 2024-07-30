Вот почему Соболев не хочет играть за «Спартак»: 7 скандалов, с которыми ассоциируется клуб

Вокруг Александра Соболева сейчас много разговоров, на данный момент форвард отстранён от работы с основой «Спартака» и находится в подвешенном состоянии. Пока стороны удерживаются от открытого конфликта, но кто знает, что будет дальше. Тем более что «Спартак» регулярно оказывается втянут в разного рода скандалы, и за последние 15 лет их набралось немало. Вспомним самые громкие из них.

Дзюба

Летом 2009 года 20-летний Артём Дзюба отправился в аренду в «Томь». Тогда ходили упорные слухи, что причиной стала пропажа 23 тысяч рублей у Быстрова. Якобы в этом обвинили именно Дзюбу, и тот был вынужден покинуть команду. Эта история до сих пор остаётся одной из самых загадочных в российском футболе, ясности нет и спустя столько лет. Тогдашний агент Дзюбы Алексей Сафонов и вовсе отметил, что уже и участники той истории ничего не помнят.

Спустя 3 года Дзюба поучаствовал в ещё одном скандале: после проигранного матча с «Динамо» он назвал главного тренера команды Унаи Эмери «тренеришкой», сделав это слово в российском футболе крылатым. Эмери в итоге был уволен из клуба, а Дзюба поехал в очередную аренду, на этот раз в «Ростов».

Валерий Карпин

Не менее громким эпитетом после увольнения был награжден и Валерий Карпин. Президент клуба Леонид Федун в 2014 году обвинил его в неумении распоряжаться бюджетом и назвал «сбитым лётчиком». В какой-то момент казалось, что Федун был прав: Карпин не лучшим образом отработал в «Мальорке», не спас «Торпедо Армавир» и ушёл работать на «Матч ТВ». С тех пор многое изменилось, сейчас Карпин главный тренер «Ростова» и сборной России и совершенно точно успешен.

Каррера и Глушаков

В 2017 году «Спартак» выиграл титул, а уже через год погряз в скандалах. В сентябре 2018 года капитан команды Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко поставили в социальной сети лайк стихотворению, осуждающему тренера. Футболисты отправились в дубль, а руководство приняло решение уволить Массимо Карреру, хотя на тот момент команда отставала на 1 очко от зоны Лиги чемпионов. Скандальности добавило и то, что новость на сайте клуба была сопровождена фотографией стадиона, что болельщиками было воспринято как неуважение к их любимцу. Фанаты активно встали на сторону Карреры, так что Глушаков, вернувшийся в основу после увольнения тренера, регулярно подвергался оскорблениям как в социальных сетях, так и непосредственно во время игр. Летом он ожидаемо покинул команду, а та история до сих пор вызывает гнев у болельщиков «Спартака».

Конфликт с Газизовым

В 2020 году «Спартак» назначил Шамиля Газизова спортивным директором. Леонид Федун отмечал его работу в «Уфе» в условиях ограниченного бюджета и ожидал, что Газизов сможет добиться успеха и в Москве. Закончилось дело грандиозным скандалом и даже судебными разбирательствами. Стороны не церемонились в высказываниях, не осталась в стороне и супруга Федуна Зарема Салихова, которая высказывалась в адрес Газизова гораздо острее мужа и до сих пор порой это делает.

Появление Заремы в инфополе

Именно Зарема стала самой яркой персоной российского футбола летом 2021 года, когда она создала канал в Телеграме. Супруга президента «Спартака» колко высказывалась на разные темы, а в итоге всё вылилось в огромный медиаскандал с тогдашним спортивным директором Дмитрием Поповым, который покинул пост после поражения в квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики», а потом и сам завёл канал в Телеграме, обвинив Зарему и её окружение во вмешательстве в работу спортивного департамента и консультациях с уже бывшим главным тренером клуба Доменико Тедеско. Скандал тогда удалось замять, Зарема перестала вести канал, но до сих пор регулярно высказывается в СМИ.

История с Промесом

Возвращение Квинси Промеса в «Спартак» было воспринято как большое событие, несмотря на суд над ним в Нидерландах за нанесение телесных повреждений. Возбуждение нового дела за контрабанду наркотиков стало неприятной новостью, однако на игре Промеса никак не сказалось: он был лидером команды, много забивал и отдавал. Правда, в 2023 году он не отправился на сборы команды в Дубай и посчитал, что провёл из-за этого не лучший весенний отрезок. В 2024 году футболист решил отправиться на сборы вместе с командой, где его и застала новость о приговоре на 7,5 года за оба дела. Казалось, голландец сразу же покинет страну, однако этого не случилось, а при вылете из ОАЭ Квинси был задержан за то, что покинул место ДТП. В итоге «Спартак» улетел в Россию без Промеса, а сам футболист успел посидеть в тюрьме, а сейчас дожидается решения вопроса об экстрадиции в Нидерланды. «Спартак» же лишился важнейшего футболиста и провалил весеннюю часть сезона. Почему в клубе не смогли повлиять на Промеса и не допустить его поездки на сборы – большая загадка.

Уход Джикии

Расставание с капитаном команды Георгием Джикией сложно назвать скандалом, но неприятный осадок в любом случае остался. По ходу сезона центральный защитник выпал из основы, ходили разговоры о его недопонимании с Гильермо Абаскалем. Зимой сам футболист заявил, что, по его мнению, стал меньше играть по личным причинам. Ранее агент игрока Вадим Шпинёв говорил, что если Абаскаль останется в клубе, то контракт с Джикией продлён не будет. В итоге клуб покинули оба. Джикия в последнем домашнем матче с «Рубином» вышел с капитанской повязкой и под овации трибун попрощался со «Спартаком» – такие прощания в истории «красно-белых» редки.

Кстати, некоторые связывают желание Александра Соболева уйти из «Спартака» именно с недовольством тем, как руководство повело себя в ситуации с его близким другом Джикией. Но историю Соболева нам только предстоит узнать.

Сергей Румянцев