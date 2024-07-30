Дивеев: «ЦСКА будет бороться за чемпионство»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался относительно возможной борьбы за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Желание у ребят очень большое. Я уверен, что ЦСКА будет бороться за чемпионство. Тренерский штаб нас направит, а мы своё дело выполним на поле», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что после двух туров «армейцы» набрали четыре балла и находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. В рамках третьего тура чемпионата страны ЦСКА на домашнем стадионе примет «Оренбург». Матч состоится в воскресенье, 4 августа.
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