В «Реал Сосьедаде» дали ответ по травме Захаряна

Пресс-служба испанского «Реал Сосьедада» ответила на вопрос журналистов о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна. Ранее стало известно, что 21-летний игрок повредил лодыжку.

«На данный момент Арсен Захарян продолжает работать по индивидуальной программе. Он сосредоточен на своем восстановлении», - передает слова пресс-службы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами в 40 сыгранных встречах.