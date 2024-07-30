«Спартак» отказался возвращать Глушенкова - названа причина

Агент Тимур Гурцкая рассказал о том, что полузащитник Максим Глушенков мог этим летом оказаться в московском «Спартаке», а не петербургском «Зените».

«У «Спартака» была такая возможность. Но Амарал сказал, что Глушенков сломает им микроклимат в раздевалке. Потому что Глушенков уже был в «Спартаке», не заладилось», - приводятся слова Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что в летнее трансферное окно Глушенков перешел из московского «Локомотива» в «Зенит». 25-летний футболист заключил с «сине-бело-голубыми» четырехлетнее трудовое соглашение. В текущем сезоне РПЛ Максим провел два матча и забил три гола.