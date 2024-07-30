Игрок «Локомотива» Митай назвал свою футбольную мечту

Защитник московского «Локомотива» Марио Митай рассказал о своей мечте, которая связана со сборной Албании.

«Участие в таких турнирах, как Евро, - это огромное счастье для любого игрока. Потрясающая атмосфера, матчи с лучшими командами Европы - всё это невозможно забыть. Теперь моя мечта - пробиться с Албанией на ЧМ», - передает слова футболиста пресс-служба «железнодорожников».

На чемпионате Европы сборная Албании сыграла в трех матчах групповой стадии. Национальная команда набрала один балл, сыграв вничью со сборной Хорватии. Албания финишировала на последнем месте в квартете и покинула турнир.