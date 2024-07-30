Ловчев: «Ни Соболев, ни Барко не вытащат «Спартак»

Экс-игрок сборной СССР, а ныне эксперт на телевидении Евгений Ловчев поделился мнением о московском «Спартаке». «Красно-белые» стартовали в новом сезоне Российской премьер-лиги с победы и поражения.

«Сейчас ни Соболев, ни Барко не вытащат «Спартак». «Спартак» может вытащить только команда. Здесь выдающихся (игроков) нет, нужна игра целой команды», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

После двух сыгранных туров «Спартак» набрал три балла и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче чемпионата России подопечные Деяна Станковича встретятся с самарскими «Крыльями Советов».