Шалимов оценил игру «Зенита» в новом сезоне

Российский футбольный специалист Игорь Шалимов поделился мнением об успешном старте петербургского «Зенита» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака стартовала с двух крупных побед.

«Мне кажется, в игре «Зенита» все в порядке. Я каких‑то минусов или проблем не вижу», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в первом туре петербургский клуб победил самарские «Крылья Советов», а во втором – казанский «Рубин». Оба поединка завершились со счетом 4:0 в пользу «сине-бело-голубых». В следующем туре «Зенит» на домашнем поле примет «Ростов».