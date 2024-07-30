В «Динамо» подтвердили трансфер иностранного нападающего

Дмитрий Гафин, который является главой совета директоров московского «Динамо», дал комментарий по поводу потенциального подписания марокканского нападающего Мехди Маухуба.

«Это правда. Скорее всего, в ближайшее время на ресурсах клуба появится информация на этот счёт», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что Маухуб выступает на клубном уровне за «Раджу Касабланку». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 24 поединках во всех соревнованиях, отметившись девятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро.