Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал новый контракт «Краснодара» с 28-летним защитником Кайо.

- Удивительно. Раньше, когда команда брала слабого игрока, болельщики говорили, что, видимо, дела там совсем плохи. Наверно, можно это сопоставить. Кайо уже столько лет не прогрессирует – или даже наоборот, регрессирует. По-моему, он необучаемый. Трудно подобрать слова, чтоб не обидеть. Я не знаю, на что надеются в «Краснодаре», – сказал Чугунов.

Кайо поставил подпись под трудовым соглашением с «Краснодаром», рассчитанным по 30 июня 2027 года.