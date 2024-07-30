Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался насчёт информации об интересе французского «Ланса» к 24-летнему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

- У Сперцяна психология достаточно твёрдая, он на трансферные сказочки не ведётся. Зачем ему уезжать в «Ланс»? Я понимаю, что Кузяев, которому сто лет в обед, хотел уехать из страны. Но так и надо было честно сказать. В посёлке Витязево рядом с Анапой есть команда «Понтос» – наподобие «Гавра». Занимает она сейчас шестое место в чемпионате Краснодарского края. А «Ланс» какое место занял в Лиге 1? Да и не считаю я, что этот чемпионат в топ-5 входит. Чемпионат Франции никчёмный, швейцарский и австрийский сильнее, – заключил Стипиди.

В новом сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 3 матча, результативными действиями не отметился.

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