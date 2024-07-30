Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал старт «Краснодара» в новом сезоне. У «быков» ни одной победы в трёх официальных матчах.

- Пока в начале сезона у «Краснодар» результат не тот, на который рассчитывали, – начал Селин.

- Потому что Кордобы нет или не только поэтому?

- Конечно, отсутствие Кордобы сказывается. Но команда, которая хочет бороться за самые высокие места, не должна зависеть от одного игрока. Нужны ещё другие варианты и схемы впереди, которые будут приносить результат. А так, пока беззубая игра у команды и только разочарование.

- Кубковый матч с ЦСКА пойдёт «Краснодару» на пользу, или велик риск продолжить негативную серию?

- С одной стороны, есть плюс в том, что можно проверить в деле разные игровые схемы. С другой стороны, ещё один неудачный результат добавит отрицательных эмоций, и команда будет дальше загоняться в яму. «Краснодару» нужна первая победа в сезоне, иначе негатив будет наслаиваться, – сказал Селин.

Матч «Краснодар» – ЦСКА в Кубке России состоится завтра, 31 июля, в 21:00.