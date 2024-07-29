Московский «Спартак» может пополнить 19-летний вингер ташкентского «Пахтакора» Мухаммадали Уринбоев. По информации Сhampionat.Аsia, «красно-белые» всерьёз заинтересованы в молодом футболисте, а переговоры между сторонами на данный момент проходят в позитивном ключе.

Однако неизвестным пока остаётся то, арендой или полноценным трансфером будет сделка. К слову, весеннюю часть текущего сезона Уринбоев провел на правах аренды в лондонском «Брентфорде-Б».

На прошлой неделе московский «Спартак» пополнился молодым вингером «Урала» Игорем Дмитриевым и полузащитником из «Ривер Плейта» Эсекьелем Барко.