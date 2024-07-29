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19-летний вингер из Узбекистана может перейти в «Спартак» слухи

29 Июля 2024 • 23:45 Комментировать

Московский «Спартак» может пополнить 19-летний вингер ташкентского «Пахтакора» Мухаммадали Уринбоев. По информации Сhampionat.Аsia, «красно-белые» всерьёз заинтересованы в молодом футболисте, а переговоры между сторонами на данный момент проходят в позитивном ключе.

Однако неизвестным пока остаётся то, арендой или полноценным трансфером будет сделка. К слову, весеннюю часть текущего сезона Уринбоев провел на правах аренды в лондонском «Брентфорде-Б».

На прошлой неделе московский «Спартак» пополнился молодым вингером «Урала» Игорем Дмитриевым и полузащитником из «Ривер Плейта» Эсекьелем Барко.

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