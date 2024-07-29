Борис Игнатьев: «Если «Зенит» берет Соболева, то он им нужен»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев вновь высказался об Александре Соболеве и потенциальном уходе форварда московского «Спартака» в питерский «Зенит».

«Раз они его берут, то скорее всего он им нужен… Мы с вами не сможем определить, кто кому нужен. Это как судить, какая жена нужна мужу. Здесь ничего не скажешь. В своих рассуждениях и мы можем ошибаться», - говорит Игнатьев для Betonmobile.

На прошлой неделе «Спартак» решил отстранить Соболева от тренировок. В победном матче против «Химок» в воскресенье Александр по понятным причинам участия не принимал. Контракт Соболева со «Спартаком» действует ещё два года.

Ранее нашему сетевому изданию стало известно, что Соболев не перейдёт в «Локомотив», куда его сватали слухи понедельника. Форвард хочет только в «Зенит».