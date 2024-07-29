Сенников: «Акрону» помогают эмоции»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников порассуждал о результатах тольяттинского «Акрона». В новом сезоне РПЛ клуб из Самарской области в первом туре достойно проиграл в гостях «Локомотиву» (2:3), а в туре втором смог обыграть в гостях «Факел» (2:0).

«Акрон» закончил позже всех чемпионат и на эмоциях показывает хороший футбол. Я думаю, тольяттинцы на старте могут хорошо зацепиться за РПЛ, но уже потом будет сложнее», - рассуждает Сенников для «Чемпионата».

Напомним, что победа над «Факелом» стала первой в истории «Акрона» в высшем дивизионе российского футбола. Ранее клуб никогда не играл в Премьер-лиге до этого сезона.