Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов: «Барко напоминает мне Паредеса»

29 Июля 2024 • 22:41 Комментировать

Игорь Семшов порассуждал о том, кого ему напоминает новичок московского «Спартака» Эсекьель Барко. В минувшее воскресенье аргентинец блестяще дебютировал за «красно-белых». Он сумел забить в ворота «Химок», в итоге «Спартак» добыл первую победу в сезоне – 3:1.

«Барко похож Промеса? Нет, Эсекьель играет в центре поля, а Квинси постоянно смещался с фланга в центр. Барко чем-то напоминает Паредеса из «Зенита», - рассуждает Семшов для «РБ Спорт».

Парадес играл в питерском клубе с 2017 по 2019 годы. Далее в его карьере были «ПСЖ» и «Рома», а также победы на чемпионате мира и Кубке Америки со сборной Аргентины.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Семшов Леандро Паредес Эсекьель Барко ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ольмо готов перейти только в один клуб Родриго сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» «Барселона» получила крупное предложение по Рафинье Эндрик повторил действие Роналду и Мбаппе на презентации в «Реале» Мбаппе не может водить автомобиль BMW, который ему предоставил «Реал» «Ливерпуль» нашёл замену Салаху «Манчестер Юнайтед» выбирает из двух полузащитников «Реала» Клуб Роналду готов заплатить 100 млн евро за игрока «Барселоны» Назван игрок, который может вернуться в «Реал» в 2026 году У «Реала» есть серьёзная проблема с составом
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Ольмо готов перейти только в один клуб Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне
Спортивные новости
В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Стала известна страна-лидер Олимпиады после первого медального дня Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июля
23:04 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Акрону» помогают эмоции»
22:41 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Барко напоминает мне Паредеса»
22:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» дожал «Ротор» и продолжает идти без потерь
22:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
В матче «Ротора» и тульского «Арсенала» травмировался главный арбитр
22:16 · Кубок России
Терёхин: «На игру с «Динамо» Станкович выставит основу»
22:05 · Кубок России
Алдонин: «Нельзя сказать, что ЦСКА феерит»
21:52 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Краснодар» — одна из сенсаций со знаком минус»
21:37 · Россия. Премьер-лига
«Соболев везде будет смотреться лучше, чем сейчас в «Спартаке» — Горбунов
21:29 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» отреагировали на информацию о возможном уходе Пиняева в «Спартак»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Потери «Динамо» в межсезонье были минимальны»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Рианчо ответил, когда «Спартак» станет чемпионом
21:08 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «С каждым туром Угальде будет проще»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Колыванов – о Глушенкове: «Зениту» не хватало российского игрока, который всё умеет»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Хотелось бы, чтобы такая игра Барко стала системой»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Спартак» заслуженно победил»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Голенков: «Буду доволен попаданием «Ростова» в топ 3»
20:21 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Вряд ли Соболев захочет в «Локомотив»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Габулов: Лунёв — номер один в «Динамо»
20:04 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Караташем интересовались в Европе, но «Оренбург» - отличная ступень для прогресса» эксклюзив
20:00 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Ахмат» должен замахнуться на первую пятёрку»
19:53 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» ожидаемо выглядит убедительнее всех» — Смородская
19:37 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» прокомментировали аренду игрока «Галатасарая»
19:25 · Кубок России
Терёхин объяснил, почему «Спартак» и «Динамо» выпустят основу на кубковый матч
19:16 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Мы не тяжело входим в сезон, сказывается отсутствие лидеров»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предлагает Маркиньосу 1 слухи
Все новости
Рекомендуем