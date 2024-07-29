Семшов: «Барко напоминает мне Паредеса»

Игорь Семшов порассуждал о том, кого ему напоминает новичок московского «Спартака» Эсекьель Барко. В минувшее воскресенье аргентинец блестяще дебютировал за «красно-белых». Он сумел забить в ворота «Химок», в итоге «Спартак» добыл первую победу в сезоне – 3:1.

«Барко похож Промеса? Нет, Эсекьель играет в центре поля, а Квинси постоянно смещался с фланга в центр. Барко чем-то напоминает Паредеса из «Зенита», - рассуждает Семшов для «РБ Спорт».

Парадес играл в питерском клубе с 2017 по 2019 годы. Далее в его карьере были «ПСЖ» и «Рома», а также победы на чемпионате мира и Кубке Америки со сборной Аргентины.