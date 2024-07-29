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Тарханов: «Краснодар» — одна из сенсаций со знаком минус»

29 Июля 2024 • 21:52 Комментировать
Краснодар
0:0
Динамо Махачкала

Бывший тренер «Спартака» Александр высказался о результатах «Краснодара» на старте нового сезона Российской премьер-лиги.

«Краснодар» — одна из сенсаций со знаком минус на старте сезона. Игра у «быков» не выстроена», — заявил Тарханов «РБ Спорту».

Специалист отметил, что это уже не тот «Краснодар», который был при Владимире Ивиче. По мнению Тарханова, команда Ивича была организованной, но сейчас кубанскому клубу этого не хватает.

После двух сыгранных туров в копилке «Краснодара» всего два набранных очка, которые позволяют команде занимать лишь десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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