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«Соболев везде будет смотреться лучше, чем сейчас в «Спартаке» — Горбунов

29 Июля 2024 • 21:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
05.08 20:00

Александр Горбунов, который является первым тренером форварда «Спартака» Александра Соболева, высказался о возможном уходе игрока в «Локомотив».

Ранее появилась информация, что «Спартак» готов отдать 27-летнего Соболева «Локомотиву» взамен на Сергея Пиняева.

«Александр везде будет смотреться лучше, чем сейчас в «Спартаке» — хоть в «Зените», хоть в «Локомотиве». Последний год ему играть не давали», — заявил Горбунов «Спорт-Экспрессу».

При этом специалист отметил, что не верит в переход Соболева в «Локомотив».

В настоящий момент нападающий не тренируется с основной командой «Спартака», а занимается по индивидуальной программе.

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