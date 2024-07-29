«Соболев везде будет смотреться лучше, чем сейчас в «Спартаке» — Горбунов

Александр Горбунов, который является первым тренером форварда «Спартака» Александра Соболева, высказался о возможном уходе игрока в «Локомотив».

Ранее появилась информация, что «Спартак» готов отдать 27-летнего Соболева «Локомотиву» взамен на Сергея Пиняева.

«Александр везде будет смотреться лучше, чем сейчас в «Спартаке» — хоть в «Зените», хоть в «Локомотиве». Последний год ему играть не давали», — заявил Горбунов «Спорт-Экспрессу».

При этом специалист отметил, что не верит в переход Соболева в «Локомотив».

В настоящий момент нападающий не тренируется с основной командой «Спартака», а занимается по индивидуальной программе.