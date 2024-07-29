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В «Локомотиве» отреагировали на информацию о возможном уходе Пиняева в «Спартак»

29 Июля 2024 • 21:29 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
04.08 20:30

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о возможном уходе вингера команды Сергея Пиняева в «Спартак».

Ранее появилась информация, Пиняев может отравиться в «Спартак», а «Локомотив» взамен получит Александра Соболева.

— Это слухи и вброс, не более того, — приводит слова Нагорных российское издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев появился на поле в двух матчах РПЛ, отметился одним забитым мячом и оформил одну результативную передачу.

Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.

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