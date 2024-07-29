Колыванов: «Потери «Динамо» в межсезонье были минимальны»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о старте сезона в исполнении московского «Динамо». «Бело-голубые» набрали шесть очков из шести возможных в первых двух турах РПЛ и делят с «Зенитом» первую строчку таблицы.

«У них потери в межсезонье были минимальные. Появились новые молодые игроки из молодёжки собственной, а в центре поля остался основной костяк. Налажены связи между собой, они знают, как играть, знают, куда открываться», - говорит Колыванов для «Московского комсомольца».

Напомним, что в минувшие выходные «Динамо» обыграло «Локо» дома (2:1). Неделей ранее также на «ВТБ Арене» был уверенно обыгран «Факел» (3:1).