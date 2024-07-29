Рианчо ответил, когда «Спартак» станет чемпионом

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о перспективах «красно-белых» в ближайшем будущем.

Специалист заявил, что не знает, за какие позиции «Спартак» будет бороться в текущем сезоне, но в ближайшее время «красно-белые» добудут титул.

— Думаю, «Спартак» станет чемпионом в ближайшие пять лет, — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

Напомним, по итогам двух туров в копилке «Спартака» только три набранных очка. В настоящий момент команда занимает седьмое место в таблице.

В третьем туре РПЛ подопечные Деяна Станковича сыграют дома с «Крыльями Советов». Матч пройдет 5 августа.