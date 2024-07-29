Шишкин: «С каждым туром Угальде будет проще»

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением об игре форварда «красно-белых» Манфреда Угальде.

В минувшем матче с «Химками» Угальде забил свой первый гол за «Спартак» в рамках Российской премьер-лиги. Для дебютного мяча ему пришлось потратить 14 игр.

«Надеюсь, он тоже будет раскрываться. В матче с «Химками» и забил, оказался в нужном месте в нужное время, и пенальти заработал. Думаю, с каждым туром ему будет проще», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. Ранее костариканский форвард играл за нидерландский «Твенте».

Ближайший матч «красно-белых» пройдет 31 июля. В этот день подопечные Деяна Станковича сыграют в Кубке России с «Динамо».