Колыванов – о Глушенкове: «Зениту» не хватало российского игрока, который всё умеет»

Блестящий старт сезона выдал новичок питерского «Зенита» Максим Глушенков. Он оформил в трёх официальных матчах уже пять голов. Российский тренер Игорь Колыванов полагает, что «Зениту» как раз не хватало такого игрока, как Максим.

«Питерцам не хватало такого российского игрока, который всё умеет. Его уже сейчас называют российским бразильцем - пусть же остаётся нашим вундеркиндом. Дай бог, чтобы у него карьера ещё лучше и выше была», - рассуждает Колыванов для «Московского комсомольца».

«Зенит» победил в двух стартовых турах нового сезона РПЛ. В первом туре разгромлены «Крылья Советов» (4:0), во втором – «Рубин» (4:0). Оба матча питерцы провели в гостях. В итоге – первое место и шесть очков.