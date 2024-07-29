Шишкин: «Хотелось бы, чтобы такая игра Барко стала системой»

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин высказался о дебюте аргентинского хавбека «красно-белых» Эсекьеля Барко.

25-летний футболист вышел в стартовом составе на матч с «Химками», провел на поле 77 минут, отметился забитым мячом прямым ударом со штрафного, угодил в штангу и по итогу был признан лучшим игроком встречи.

Шишкин отметил, что Барко ярко ворвался в «Спартак», но было много легионеров, которые проявляли себя в самом начале.

«Хотелось бы, чтобы такая игра Барко стала системой, чтобы он показывал уровень на протяжении многих туров. Потому что «Спартаку» сейчас как раз такого не хватает», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».