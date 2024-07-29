Шишкин: «Спартак» заслуженно победил»

Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался о победе столичного клуба над «Химками».

Игра второго тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 3:1.

По мнению Шишкина, первый тайм был разбит на разные отрезки, но во второй половине встречи «Спартак» полностью переиграл соперника.

— Не только по счету, но и по созиданию, по моментам и подходам. И в целом заслуженно победил, — приводит слова Шишкина портал «РБ Спорт».

После двух туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав три очка. В рамках следующего тура РПЛ «красно-белые» примут дома «Крылья Советов».