Голенков: «Буду доволен попаданием «Ростова» в топ 3»

Форвард «Ростова» Егор Голенков рассказал о том, каким результатом команды по итогам сезона он будет доволен.

— Я буду доволен попаданием в топ‑3. Думаю, это реально, — приводит слова Голенкова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги «Ростов» стал седьмым в турнирной таблице.

В нынешней кампании подопечные Валерия Карпина одолели на выезде «Крылья Советов» (3:1) и дома поделили очки с ЦСКА (0:0).

После таких результатов «Ростов» находится на четвертом месте в РПЛ, набрав четыре очка. В следующем туре донской коллектив встретится с «Зенитом». Игра пройдет 3 августа.