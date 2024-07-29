Булыкин: «Вряд ли Соболев захочет в «Локомотив»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в стан «железнодорожников».

Специалист заявил, что это интересный вариант, но в него слабо верится.

«Понятно, что «Локомотиву» нужен высокий нападающий, но навряд ли сам Соболев захочет в «Локомотив». Все-таки я больше верю в связку Пиняева и Воробьёва», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что он не знает, чем сейчас Соболев может помочь «Локомотиву».

Ранее появилась информация, что 27-летний Соболев может отправиться в «Локомотив», а в обратном направлении поедет вингер Сергей Пиняев.