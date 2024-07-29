Габулов: Лунёв — номер один в «Динамо»

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов поделился комментарием о вратарской позиции в составе московского клуба.

Эксперт признался, что ему нравится игра Лунёва, ведь именно благодаря вратарю «Динамо» одолело в дерби «Локомотив».

«Есть ли шансы с таким Лунёвым у Лещука? В «Динамо» нет конкуренции среди вратарей. Объективно Лещук слабее и ниже уровнем», — приводит слова Габулова Legalbet.

В первых двух турах нового сезона Российской премьер-лиги «Динамо» набрало шесть очков и сейчас находится на второй позиции в турнирной таблице.

В следующем туре РПЛ «Динамо» встретится в гостях с «Акроном».