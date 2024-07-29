Туреций агент Ибрагим Исен специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал аренду «Оренбургом» игрока «Галатасарая» Казымджана Караташа. Исен также представляет интересы Эмирджана Гюрлюка, ещё одного турка из «Оренбурга».

«Я участвовал в сделке Караташа и «Оренбурга», рад, что она состоялась. В прессе писали об интересе к нему со стороны «Спартака», но это неправда. Им интересовались клубы из Бельгии и Франции. Но «Оренбург» отличная ступенька для его прогресса. Надеюсь, что смогу и дальше знакомить вас с турецкими игроками, мне очень нравится ваша страна», - сказал Исен нашему корреспонденту.

Больше подробностей о появлении ещё одного турка в Оренбурге – здесь.