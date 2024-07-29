Ташуев: «Ахмат» должен замахнуться на первую пятёрку»

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о своём бывшем клубе, грозненском «Ахмате». По его мнению, в начавшемся сезоне «Ахмат» должен ставить перед собой высокие задачи.

«Ахмат» усилился. Исмаэла вернули, берут форварда Самородова, парень способный. Клуб должен на топ-5 замазнуться. Мы-то это сделали! Надо браться за рекорды. Своим уровнем, отношением к футболу клуб заслужил быть высоко», - говорит Ташуев для Metaratings.

Напомним, что в позапрошлом сезоне именно при Ташуеве «Ахмат» смог повторить рекорд и финишировать на пятом месте турнирной таблицы. На данный момент тренирует грозненцев Магомед Адиев. В двух первых турах «Ахмат» не проиграл, но и не победил – ничьи с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0).