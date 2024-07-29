«Зенит» ожидаемо выглядит убедительнее всех» — Смородская

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о старте нового розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Ожидаемо «Зенит» выглядит убедительнее всех остальных клубов на старте чемпионата. Наверное, только ЦСКА и «Динамо» смогут хотя бы попытаться остановить «сине-бело-голубых», — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

После двух сыгранных матчей подопечные Сергея Семака находятся на вершине турнирной таблицы, имея в своей копилке шесть очков. Такое же количество баллов у «Динамо». Больше никто из команд не смог одержать две победы на старте сезона.

Напомним, «Зенит» выиграл последние шесть розыгрышей РПЛ.