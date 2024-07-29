Соболев не перейдёт в «Локомотив» — форвард хочет только в «Зенит»

Появилась новая информация о возможном переходе нападающего столичного «Спартака» Александра Соболева в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может обменять Соболева на 19-летнего Пиняева.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», переход Соболева в «Локомотив» маловероятен из-за большой зарплаты игрока.

По нашей информации, самому Соболеву неинтересен вариант с «Локомотивом». Если форвард куда-то и уйдет из «Спартака», то это будет только «Зенит».

Напомним, перед матчем второго тура РПЛ «Химки» - «Спартак» Соболев был отстранен от занятий с основной командой.