В «Оренбурге» прокомментировали аренду игрока «Галатасарая»

В понедельник «Оренбург» объявил об аренде молодого игрока стамбульского «Галатасарая» Казымджана Караташа. Арендное соглашение рассчитано на один год.

Спортивный директор уральского клуба Дмитрий Андреев прокомментировал усиление.

«Мы искали игрока на эту позицию. Караташ нам понравился и подошел под наши возможности. Он должен усилить нашу команду», - говорит Андреев для телеканала «Матч ТВ».

Отвечать на вопрос о возможном выкупе прав на игрока после завершения аренды Андреев отказался.

«Не хотелось бы разглашать детали договорённости между нашими клубами», - добавляет Андреев.

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