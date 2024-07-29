Соболев может перейти в «Локомотив», а Пиняев — в «Спартак»

Форвард «Спартака» Александр Соболев может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».

Как заявил известный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!», «Спартак» и «Локомотив» могут совершить обмен игроками. По данным источника, нападающий «красно-белых» Соболев может перебраться в стан «железнодорожников», а Сергей Пиняев отправится в обратном направлении.

Агент отметил, что окружение Пиняева настаивает на уходе в «Спартак», а Соболев точно не останется в «народной команде».

Согласно сведениям портала Transfermark, стоимость 27-летнего Соболева составляет 7,5 млн евро. 19-летний Пиняев оценивается в 8 млн евро.