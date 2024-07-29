Тикнизян: «Мы не тяжело входим в сезон, сказывается отсутствие лидеров»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о старте сезона в исполнении «железнодорожников».

«Мы не тяжело входим в сезон. На структуре игры сказывается отсутствие лидеров. С «Акроном» победили за счёт морально-волевых, игра была классная. То же самое и с «Динамо» - забей свои моменты, всё могло бы быть иначе», - говорит Тикнизян с Metaratings.

Напомним, что в первом туре нового сезона РПЛ «Локо» дома обыграл «Акрон» (3:2). Однако во втором туре «железнодорожники» уступили «Динамо» в дерби на «ВТБ Арене» (1:2). Летом клуб покинули Антон Миранчук и Максим Глушенков.