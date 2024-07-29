Бразильский вингер «Ференцвароша» Маркиньос всё ещё может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что «Спартак» продолжает вести переговоры по трансферу 24-летнего футболиста.

По информации Metaratings, руководство «красно-белых» предлагает Маркиньосу заработную плату в размере 1,2 миллиона евро в год. Отмечается, что «Локомотив» вышел из переговоров по бразильцу.

Ранее стало известно, что Маркиньос не попал в заявку «Ференцвароша» на ближайший матч Лиги чемпионов.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в четыре миллиона евро.