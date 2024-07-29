Московский «Спартак» продолжает вести переговоры по бразильскому вингеру «Ференцвароша» Маркиньосу. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Однако столичный российский клуб требует от игрока быстрого ответа. Главный тренер «красно-белых» Деян Станкович подтвердил заинтересованность в бразильце и очень хочет видеть его в команде, однако в руководстве «Спартака» хотят быстрее закрыть позицию на левом фланге и готовы переключиться на других кандидатов. Переговоры «Локомотива» и «Ференцвароша» по Маркиньосу сейчас приостановлены, это на руку «Спартаку».

Ранее сообщалось, что Маркиньос не попал в заявку «Ференцвароша» на матч квалификации Лиги чемпионов.