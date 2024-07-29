Радимов в восторге от нового стадиона «Факела»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о новом стадионе воронежского «Факела». На него клуб РПЛ переехал во время реконструкции Центрального стадиона профсоюзов. Вмещает новая арена «огнеопасных» 10 тыс. зрителей.

В минувшую субботу «Факел» провёл первый матч на новом стадионе, противостоял воронежскому коллективу тольяттинский «Акрон», увёзший домой три очка – 2:0.

«В Воронеже шикарный стадион, трибуны рядом, а как там болеют зрители — это просто кратер вулкана внутри. Не так просто было там «Акрону», за что он вдвойне заслуживает похвалы за эту победу», - говорит Радимов для «РБ Спорт».

В третьем туре РПЛ «Факел» сыграет с «Краснодаром» дома на новой арене.