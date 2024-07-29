Шикунов: «Барко смотрелся хорошо весь матч, а не эпизодами»

Бывший спортивный директор столичного «Спартака» Александр Шикунов оценил дебют Эсекьеля Барко за «красно-белых». В игре воскресенья против «Химок» Барко забил один гол в составе своей команды, в итоге спартаковцы выиграли – 3:1. Победа позволила набрать первые в сезоне три очка.

«Очень хороший дебют получился. Потрясающий штрафной! Да, не забили пенальти, но всё равно переломили игру. Хорошо смотрелся на протяжении всего матча, не только эпизодами. У него большой объём проделанной работы», - говорит Шикунов для «Чемпионата».

Барко перешёл в «Спартак» на прошлой неделе из «Ривер Плейта» за немалые 14 млн евро.