«Краснодар» повесил ценник на Сперцяна – клуб из Франции остаётся в переговорах

Атакующий полузащитник Эдуард Сперцян ещё может покинуть «Краснодар» в летнее трансферное окно. Интерес к 24-летнему футболисту проявляет французский «Ланс» и другие клубы из европейских лиг.

«Краснодар» готов продать Сперцяна как минимум за 18 миллионов евро. Первое предложение «Ланса» было более низким и не устроило российский клуб, но французы ещё не вышли из переговорного процесса, сообщает Metaratings.

Эдуард Сперцян – воспитанник академии «Краснодара». За первую команду «быков» футболист провёл 111 матчей, в которых записал на свой счёт 33 гола и 25 голевых передач на партнёров.